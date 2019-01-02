Son Dakika Haberleri: Giresun'da Bu Yılın Trendi Kızak Keyfi

Giresun'da Bu Yılın Trendi Kızak Keyfi

55 dakika önce

Giresun'da bu yılın trendi kızak keyfi Karadeniz'in en önemli yaz ve kış turizm merkezlerinden biri olma yolunda çıkış yakalayan Kulakkaya Yaylası, kışın tercih edilen yerlerden birisi haline geldi Kulakkaya Yaylası'na gelenler kışın doğal güzelliklerinin yanı sıra tobaganingle kaymanın...

Giresun'da bu yılın trendi kızak keyfi
Karadeniz'in en önemli yaz ve kış turizm merkezlerinden biri olma yolunda çıkış yakalayan Kulakkaya Yaylası, kışın tercih edilen yerlerden birisi haline geldi
Kulakkaya Yaylası'na gelenler kışın doğal güzelliklerinin yanı sıra tobaganingle kaymanın heyecanını yaşıyor

GİRESUN - Giresun'un en önemli turizm alanlarından biri olan Kulakkaya Yaylası kışın güzelliklerini yaşamak isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.
Türkiye'nin en önemli yaz ve kış turizm merkezlerinden biri olma yolunda önemli ivme kazanan Giresun yaylarından birisi olan Kulakkaya Yaylası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kulakkaya Yaylası'nda bulunan tobaganing olarak bilinen kar rampasında kayılıp, karın güzel ve heyecanlı yanları yaşanıyor. Giresun yaylalarının yakın zamanda yaz turizminde olduğu kadar kış turizminde de adından söz ettireceğini söyleyen Turizmci İbrahim Özkuş "Giresun yaylaları yazın ne kadar renkli görüntülere sahip oluyorsa kışında o kadar eğlenceli aktiviteler yapılabilir. Giresun'a kayak pisti için milyonlarca lira yatırım yapmadan kayak heyecanını doğal pistlerle yaşanabilir. Bununla birlikte tobaganing diye bilinen kar rampasında yüzlerce metre kayılabilir. Bir bakıma tobaganing İsviçre değil, tobaganing Giresun diyebiliriz. Yaylamız zaten çam ağaçlarıyla yürüyüş yollarıyla eşsiz bir doğaya sahip" dedi.
Kulakkaya Yaylası'na gelen yerli turistlerden bir grup ise kızak heyecanını çocuklar gibi eğlenerek yaşadıklarını anlatarak "Biz Trabzon Ofluyuz ama buranın methini duyduk geldik. İyiki de gelmişiz. Sadece kaymak için bile gelinir ama doğal güzelliklerini bizi adeta büyüledi" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:17 Kaynak: İHA

Karadeniz, Giresun, Genel
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