Giresun'da buz tutan gölet ve akarsu güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Giresun'da buz tutan gölet ve akarsu güzel görüntüler oluşturdu

26.01.2021 11:29
Giresun'da buz tutan gölet ve akarsu güzel görüntüler oluşturdu, System.String[]

Giresun'un iç kesimdeki Şebinkarahisar ilçesinde soğuk havanın etkisiyle buz tutan Silbehan Göleti ile Çağlayan Şelalesi'nde suyun düştüğü yerde oluşan buz kütlesi, adeta görsel şölen oluşturdu.

Giresun'un iç kesimdeki Şebinkarahisar ilçesinde soğuk havanın etkisiyle buz tutan Silbehan Göleti ile Çağlayan Şelalesi'nde suyun düştüğü yerde oluşan buz kütlesi, adeta görsel şölen oluşturdu.

Bölgede hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle Tamzara Mahallesi'ndeki Silbehan Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. Bazı vatandaşlar göl yüzeyinde yürüyerek fotoğraf çektirdi.

Çağlayan köyü sınırlarında yer alan ve kayalık alanın ortasından akan Çağlayan Şelalesi'nin döküldüğü yerde ise buz kütleleri oluştu. Buz kütleleri travertenleri anımsatan görüntüsüyle doğaseverlerin de ilgisini çekti.

Silbehan Göleti üzerinde yürüyerek fotoğraf çektiren Eser Tekışık, AA muhabirine, buz tutmuş göl üzerinde yürümenin heyecan verici olduğunu belirterek, "Buraya daha önce de geliyorduk ancak ilk kez donmuş olarak gördüm. Buzun kalınlığı sanırım 15 santimetre var. Göl üzerinde yürürken kırılacak sandım, heyecan vericiydi." dedi.

Şelaleyi ziyaret eden Oğuz Tanrıkulu ise Çağlayan Şelalesi'ni genelde bahar aylarında, daha gür aktığı zamanlarda görmeye geldiklerini ifade ederek, "Ulaşım zor olduğu için kış aylarında pek fazla gelmiyorduk ancak buzun oluşturduğu görüntü de güzel. " diye konuştu.

Şebinkarahisar, Çağlayan, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da buz tutan gölet ve akarsu güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika


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