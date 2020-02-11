Giresun'da çatıdan düşen karlar park halindeki 2 araca hasar verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da çatıdan düşen karlar park halindeki 2 araca hasar verdi - Son Dakika

Giresun'da çatıdan düşen karlar park halindeki 2 araca hasar verdi

6 saat önce

Giresun'un Görele ilçesinde hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrasında bir binanın çatısında biriken kar kütlesi park halinde bulunan araçların üzerine düştü.

Giresun'da çatıdan düşen karlar park halindeki 2 araca hasar verdi, System.String[]

Giresun'un Görele ilçesinde hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrasında bir binanın çatısında biriken kar kütlesi park halinde bulunan araçların üzerine düştü.


Olay, Görele ilçesinde bağlı Hendekbaşı Mahallesinde meydana geldi. Bir binanın altında park halinde bulunan iki aracın üzerine çatıda biriken kar kütlesi düştü yaşanan olayda iki araçta maddi hasar meydana geldi.


Kar düşmesi sonrası aracı pert olan Coşkun Kargün, "Aracı yeni çekmiştik tam o sırada yukarıdan kar kütlesi düştü aracımız pert oldu" dedi.


Olayın ardından belediye ve emniyet yetkilileri araçların bina altlarına çekilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. - GİRESUN

Giresun, Görele, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:58 Kaynak: İHA
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