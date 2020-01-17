Giresun'da ÇAYKUR'un satış mağazası açıldı - Son Dakika
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Giresun'da ÇAYKUR'un satış mağazası açıldı

6 saat önce

ÇAYKUR'un, "81 İlde 81 Satış Mağazası" projesi kapsamında Giresun'daki Tirebolu Çay Fabrikası önünde oluşturulan satış mağazası hizmete girdi.

ÇAYKUR'un, "81 İlde 81 Satış Mağazası" projesi kapsamında Giresun'daki Tirebolu Çay Fabrikası önünde oluşturulan satış mağazası hizmete girdi.

Mağazayı ziyaret eden ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk satış mağazalarının Rize'deki ÇAYKUR Genel Müdürlüğü binası önünde hizmete alındığını söyledi.

Alim, 81 ilde satış mağazası açmayı hedeflediklerini belirterek, amaçlarının ÇAYKUR'un çayını, doğallığını, katkısız oluşunu herkese duyurmak olduğunu ifade etti.

Tirebolu'dakinin ise proje kapsamında açtıkları ikinci mağaza olduğunu vurgulayan Alim, "Buranın özelliği biraz da fabrikanın yanında olması. Herkes çayı görsün, en kalitelisini içebilsin, tadabilsin istedik. Bu anlamda her ilde satış mağazasının olmasını istiyoruz." dedi.

Alim, bu mağazaların Türk çayına katkı sağlayacağına inandığına dikkati çekti.

Ürettikleri Tirebolu 80 gram elek altı çayını bu mağazada satışa sunduklarının altını çizen Alim, "Dolumu sabah yapılan çay bugün tüketicilerin beğenisini sunuldu. Bunun yanında, maça çayı dediğimiz yeşil çay pudramız var. Bu da bir, iki aylık geçmişi olan çayımız. O da bu mağazada görücüye çıktı." diye konuştu.

Giresun'da ÇAYKUR'un satış mağazası açıldı

Tirebolu, Giresun, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:37 Kaynak: AA
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