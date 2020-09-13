Giresun'da "Cephe Giydirme ve Sokak Sağlıklaştırma" projesi uygulanacak - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Alparslan ve Osman Ağa caddeleri arasında, "Cephe Giydirme ve Sokak Sağlıklaştırma" projesinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projeyle binaların dış cephesi ile iş yerlerinin tabela ve tente sistemlerinin standart şekilde tek tip hale geleceğini belirtti.

Bu ay sonunda ihalenin yapılacağını, çalışmanın da en kısa sürede uygulamasına başlanacağını vurgulayan Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Çok şükür, belirli bir plan ve program çerçevesinde, bugünden yarını inşa ve imar etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Giresun'un ileriye dönük gelişmesi için bizler yeni projelerle vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Seçim öncesi vaat ettiğimiz bir projemize daha başlıyoruz."

Şenlikoğlu, proje ile şehir merkezinin modern bir görünüm kazanacağına işaret ederek,"İnşallah bu çalışmayı çok hızlı bir şekilde bitirmek istiyoruz. Çünkü proje güzergahında çalışan esnafımız var. Esnafımızın da ticaretini etkilemeyecek, onları mağdur etmeyecek şekilde çalışmaları hızla tamamlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.