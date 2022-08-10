1 polis yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı! Lunaparktaki tren kazasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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1 polis yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı! Lunaparktaki tren kazasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

10.08.2022 12:40

Giresun'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin hayatını kaybettiği, polis eşi ile birlikte 3 kişinin yaralandığı lunaparkta raydan çıkan trenin devrildiği kazayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar...

Dün akşam saatlerinde Hacı Hüseyin Mahallesi'ndeki lunaparkta yer alan eğlence treni, iniş sırasında bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Yüksekten düşüp devrilen trende Giresun Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe ile Şevval (17) ve Fatma Akbaş (39) yaralandı.

KOMİSER YARDIMCISI YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Genç komiser yardımcısının vefat haberini alan meslektaşları, hastaneye akın etti. Sinem Gülşen Dilekçe'nin eşi Samet Dilekçe, tedavisinin ardından taburcu edilirken Şevval ile Fatma Akbaş'ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaza nedeniyle lunaparkta eğlence faaliyeti durdurulurken, savcılık da soruşturma başlattı. Lunaparkta yapılan inceleme sonrası aralarında eğlence treni sorumlularının da yer aldığı 3 çalışan gözaltına alındı. Şüpheliler sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

TÖRENLE UĞURLANDI

Hayatını kaybeden 3 yıllık komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe için Giresun Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Dilekçe'nin eşi Samet Dilekçe, silah arkadaşları, askeri erkan, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Törende Sinem Gülşen Dilekçe'nin ailesi ve yakınları gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti.

"ACIMIZ TARİFSİZDİR"

Saygı duruşu ve komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin öz geçmişinin okunduğu törende konuşan İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, "Bu büyük kaybımızın biz meslektaşlarına ve sevenlerine vermiş olduğu acı tarifsizdir. Her ölüm büyük bir acı, büyük bir kayıptır. Ancak bazı ölümlerde yüreğinizdeki acıyı tarif edemezsiniz. Gencecik yaşında kaybettiğimiz komiser yardımcımız vefatında böyle tarifsiz acıyı yaşattı hepimize. Başta ailesi, yakınları ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" dedi. Dilekçe'nin Türk bayrağına sarılı tabutu yapılan dua sonrası toprağa verileceği Ordu'nun Kumru ilçesine uğurlandı.

GEÇEN SENE EVLENMİŞLER

Kentte görev yapan Dilekçe çiftinin, 26 Eylül 2021'de Ordu'da yapılan düğünle dünyaevine girdikleri belirtildi. Sinem Gülşen Dilekçe'nin geçen yıl ilk görev yeri olan Giresun'a atandığı ifade edildi.

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Giresun'da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısı için tören Giresun'da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısı için tören 1 Polisin öldüğü, 1'i polis 3 kişinin de yaralandığı lunaparkın faaliyetleri durduruldu 1 Polisin öldüğü, 1'i polis 3 kişinin de yaralandığı lunaparkın faaliyetleri durduruldu
Kaynak: DHA

Giresun, Gülşen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 polis yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı! Lunaparktaki tren kazasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 polis yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı! Lunaparktaki tren kazasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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