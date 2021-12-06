Giresun'da cezaevinde "Birlikte Yaşama Ahlakı" konferansı düzenlendi - Son Dakika

Espiye Müftülüğünce Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkum ve tutuklulara yönelik "Birlikte Yaşama Ahlakı" konferansı düzenledi.

Kurumda gerçekleştirilen konferansta konuşan İl Müftüsü Ramazan Topcan, "Birlikte Yaşama Ahlakı" konusunda ayet ve hadisler eşliğinde çeşitli bilgiler aktardı.

Hatada ısrar etmemenin önemine değinen Topcan, şunları kaydetti:

"İster dışarıda olalım, ister içeride olalım, hepimiz Allah'ın kullarıyız. Bizler Mahkeme-i Kübra'ya inanan insanlarız. Bu anlayış suç işlemeyi azaltan bir anlayıştır. İnanan insanlar, cennetlerini yanlarında taşıyan insanlardır. Bu da Allah ve peygamber sevgisidir. Bu sevgi yaratılanı yaratandan dolayı sevmeyi gerektirir."

Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Orhan Akpınar ise İl Müftüsü Ramazan Topcan ve İlçe Müftüsü Yavuz Koçak'a teşekkür etti.