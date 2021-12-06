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Giresun'da cezaevinde "Birlikte Yaşama Ahlakı" konferansı düzenlendi - Son Dakika

Giresun'da cezaevinde "Birlikte Yaşama Ahlakı" konferansı düzenlendi

06.12.2021 13:19
Giresun'da cezaevinde "Birlikte Yaşama Ahlakı" konferansı düzenlendi

Espiye Müftülüğünce Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkum ve tutuklulara yönelik "Birlikte Yaşama Ahlakı" konferansı düzenledi.

Espiye Müftülüğünce Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkum ve tutuklulara yönelik "Birlikte Yaşama Ahlakı" konferansı düzenledi.

Kurumda gerçekleştirilen konferansta konuşan İl Müftüsü Ramazan Topcan, "Birlikte Yaşama Ahlakı" konusunda ayet ve hadisler eşliğinde çeşitli bilgiler aktardı.

Hatada ısrar etmemenin önemine değinen Topcan, şunları kaydetti:

"İster dışarıda olalım, ister içeride olalım, hepimiz Allah'ın kullarıyız. Bizler Mahkeme-i Kübra'ya inanan insanlarız. Bu anlayış suç işlemeyi azaltan bir anlayıştır. İnanan insanlar, cennetlerini yanlarında taşıyan insanlardır. Bu da Allah ve peygamber sevgisidir. Bu sevgi yaratılanı yaratandan dolayı sevmeyi gerektirir."

Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Orhan Akpınar ise İl Müftüsü Ramazan Topcan ve İlçe Müftüsü Yavuz Koçak'a teşekkür etti.

Giresun'da cezaevinde Birlikte Yaşama Ahlakı konferansı düzenlendi
Giresun'da cezaevinde Birlikte Yaşama Ahlakı konferansı düzenlendi

Açık Ceza İnfaz Kurumu, Mahkum, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da cezaevinde 'Birlikte Yaşama Ahlakı' konferansı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da cezaevinde "Birlikte Yaşama Ahlakı" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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