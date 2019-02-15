Son Dakika Haberleri: Giresun'da CHP'li Canik Sosyal Medya Üzerinden İstifa Ettiğini Duyurdu

Giresun'da CHP'li Canik Sosyal Medya Üzerinden İstifa Ettiğini Duyurdu

1 saat önce

Giresun'da iki dönem Bulancak Belediye Başkanlığı için CHP'den aday olan Fatma Karaibrahim Canik, sosyal medya hesabından, "Vesayet ve ipotek altına alınan CHP'deki kısır siyasete katlanma imkanım kalmamıştır" diyerek istifa ettiğini duyurdu.

Giresun'da CHP'li Canik Sosyal Medya Üzerinden İstifa Ettiğini Duyurdu, System.String[]
Giresun'da iki dönem Bulancak Belediye Başkanlığı için CHP'den aday olan Fatma Karaibrahim Canik, sosyal medya hesabından, "Vesayet ve ipotek altına alınan CHP'deki kısır siyasete katlanma imkanım kalmamıştır" diyerek istifa ettiğini duyurdu.

Açıklamasında, "Aktif siyasete başlarken büyük ideallerle katıldığım ve sadece güzel bir Bulancak için yıllardır mücadelemi sürdürdüğüm Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum" diyerek devam eden Canik, "Bu süreçte benimle dava arkadaşlığı yapan beraber yürüyen tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma, kadın ve gençlik kollarında çalıştığım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürümü ise bana evlerinin kapısını açan, sofralarında aşlarını paylaşan saygıdeğer Bulancaklı hemşerilerime ediyorum. Bu bir vazgeçiş değildir" dedi.

Öte yandan CHP'de daha önce de, 'Millet İttifakı'ndan dolayı Görele ilçesine Bağlı Çavuşlu Beldesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) aday çıkartmayıp İYİ Parti'nin adayını destekleyeceğini açıklayınca CHP Çavuşlu Belde Başkanı ve yönetimi istifa etmişti. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:15 Kaynak: İHA

Politika
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