Giresun'da CHP'nin İtirazı Kabul Edildi
1 saat önce
Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulu, CHP İl Başkanlığının sandık sonuçlarına yaptığı itirazı kabul etti.
Giresun Merkez
İlçe Seçim Kurulu, CHP
İl Başkanlığının sandık sonuçlarına yaptığı itirazı kabul etti.
Merkez İlçe Seçim Kurulu, saat 15.00 itibarıyla toplanarak CHP'nin itirazını görüştü.
İki saat süren toplantı sonucu kurul itirazı kabul ederek geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.
Oy sayım işlemine bu akşam itibarıyla başlanacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:03 Kaynak: AA
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