Son Dakika Haberleri: Giresun'da CHP'nin İtirazı Kabul Edildi

Giresun'da CHP'nin İtirazı Kabul Edildi

1 saat önce

Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulu, CHP İl Başkanlığının sandık sonuçlarına yaptığı itirazı kabul etti.

Giresun'da CHP'nin İtirazı Kabul Edildi, System.String[]
Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulu, CHP İl Başkanlığının sandık sonuçlarına yaptığı itirazı kabul etti.

Merkez İlçe Seçim Kurulu, saat 15.00 itibarıyla toplanarak CHP'nin itirazını görüştü.

İki saat süren toplantı sonucu kurul itirazı kabul ederek geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.

Oy sayım işlemine bu akşam itibarıyla başlanacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:03 Kaynak: AA

Giresun Merkez, Merkez, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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