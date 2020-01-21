Giresun'da çiftçiler tarım sigortası hakkında bilgiledirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da çiftçiler tarım sigortası hakkında bilgiledirildi - Son Dakika

Giresun'da çiftçiler tarım sigortası hakkında bilgiledirildi

7 saat önce

TARSİM Giresun Bölge Müdürlüğü ile Giresun Ziraat Odası tarafından çiftçilere yönelik tarım sigortası bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Giresun'da çiftçiler tarım sigortası hakkında bilgiledirildi, System.String[]

TARSİM Giresun Bölge Müdürlüğü ile Giresun Ziraat Odası tarafından çiftçilere yönelik tarım sigortası bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Oda binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan TARSİM Giresun Bölge Müdürü Bülent Yaşaroğlu, tarım sigortasının önemine dikkati çekti.

Yaşaroğlu, zirai don, sel, heyelan, dolu ve fırtınaya karşı ürünün sigorta kapsamında olduğuna işaret ederek, şubat ve mart aylarında etkili olabilen karın fındık için risk teşkil ettiğini söyledi.

Çiftçilerden tarım sigortası yaptırmalarını isteyen Yaşaroğlu, "Üreticilerimize çağrımız bir an önce ürünlerini devlet destekli tarım sigortası ile güvence altına almalarıdır. Bilindiği gibi fındık ürünü don teminat priminin poliçe bedelinin yüzde 67'si devlet tarafından karşılanmaktadır. Üreticilerimiz bir sepet fındığa ürünlerini güvence altına alabilirler." dedi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan ise zirai don riskine karşı üreticileri ürünlerini devlet destekli tarım sigortası ile güvence altına almaları yönünde çağrıda bulundu.

Karan, üreticilerin bilgilendirilmesi noktasında köy ve mahalle muhtarlarına da önemli görev düştüğünü sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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