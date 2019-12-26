Giresun'da çıkan 15 örtü yangınının 5'inin insan kaynaklı olduğu belirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da çıkan 15 örtü yangınının 5'inin insan kaynaklı olduğu belirlendi - Son Dakika

Giresun'da çıkan 15 örtü yangınının 5'inin insan kaynaklı olduğu belirlendi

6 saat önce

Giresun'da 22-24 Aralık tarihleri arasında 6 ilçe ve 15 noktada çıkan örtü yangınlarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Giresun'da çıkan 15 örtü yangınının 5'inin insan kaynaklı olduğu belirlendi, System.String[]

Giresun'da 22-24 Aralık tarihleri arasında 6 ilçe ve 15 noktada çıkan örtü yangınlarıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.


Edinilen bilgilere göre, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından süren incelemeler sonucu çıkan yangınların beşinin insan kaynaklı olduğu belirlendi. Örtü yangınlarına neden olduğu belirlenen ve 'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet vermek" suçundan 5 kişi hakkında Orman Bölge Müdürlüğü tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.


Öte yandan diğer 10 örtü yangınının çıkış nedenlerinin belirlenmesi içinse soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - GİRESUN

Giresun, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
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