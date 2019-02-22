Son Dakika Haberleri: Giresun'da Çıkan Yangın Korkuttu

Giresun'da Çıkan Yangın Korkuttu

48 dakika önce

Giresun'un Espiye ilçesinde bir apartmanın 2. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Giresun'da Çıkan Yangın Korkuttu, System.String[]
Giresun'un Espiye ilçesinde bir apartmanın 2. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde bir apartmanda M.K.'ye ait daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Espiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın diğer dairelere ulaşmadan söndürüldü. Yangında evin oturma odası ve mutfak bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer odalar da yoğun dumandan dolayı zarar gördü. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması ise yaralanma ve can kaybını önledi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:05 Kaynak: İHA

Merkez, Espiye, Giresun, 3. Sayfa
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