Giresun'da Çıkan Yangın Korkuttu
48 dakika önce
Giresun'un Espiye ilçesinde bir apartmanın 2. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.
Giresun
'un Espiye
ilçesinde bir apartmanın 2. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre, Merkez
Mahallesi'nde bir apartmanda M.K.'ye ait daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Espiye Belediyesi
itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın diğer dairelere ulaşmadan söndürüldü. Yangında evin oturma odası ve mutfak bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer odalar da yoğun dumandan dolayı zarar gördü. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması ise yaralanma ve can kaybını önledi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:05 Kaynak: İHA
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