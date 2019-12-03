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Giresun'da çıkan yangınlar korkuttu

6 saat önce

Giresun'un Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde bir dükkan ve bir evde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Giresun'da çıkan yangınlar korkuttu, System.String[]

Giresun'un Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde bir dükkan ve bir evde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Tekin Başaran'a ait yedek parça dükkanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı dükkana Şebinkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında işyeri kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Öte yandan, Çamoluk ilçesine bağlı Kaynar köyünde de 6 kişinin yaşadığı iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangına Çamoluk Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. 1,5 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken ev kullanılmaz hale geldi. - GİRESUN

Şebinkarahisar, Çamoluk, İtfaiye, Giresun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:14 Kaynak: İHA
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