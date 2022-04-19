Giresun'da çıkan yangınlarda bir ev ve samanlık kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Giresun'da çıkan yangınlarda bir ev ve samanlık kullanılmaz hale geldi

19.04.2022 10:36
Giresun'da çıkan yangınlarda bir ev ve samanlık kullanılmaz hale geldi

Giresun'un Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde meydana gelen yangınlarda bir ev ile samanlık kullanılmaz hale geldi.

Giresun'un Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde meydana gelen yangınlarda bir ev ile samanlık kullanılmaz hale geldi.

Yağlıdere ilçesinin Oruçbey Mahallesi'nde, Mustafa Ede'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Yağlıdere ve Espiye Belediyeleri itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde ise İsmail Bişkin'e ait samanlıkta yangın çıktı. Samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangında 13 kuzu telef oldu.

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Doğankent, Yağlıdere, Giresun, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da çıkan yangınlarda bir ev ve samanlık kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


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