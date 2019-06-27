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Giresun'da cinayet

42 dakika önce

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde tabancayla vurulan çoban öldü.

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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde tabancayla vurulan çoban öldü.
İlçeye bağlı Akpınar köyü Çıkrıkkapı Yaylası'nda çobanlık yapan Ferhat Dursun (38), ahırda ölü bulundu.
Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, Dursun'un göğüs ve sırt bölgelerinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Yapılan araştırmalar sonucu olayın faili olduğu belirlenen B.E. (19) gözaltına alındı.
B.E'nin ifadesinde, Dursun ile alkol aldıkları sırada aralarında çıkan sözlü tartışma üzerine tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:43 Kaynak: AA
Yağlıdere, Giresun, Güncel
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