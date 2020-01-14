Giresun'da cipin dere yatağına devrildiği kazada sürücü öldü - Son Dakika

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Giresun'da cipin dere yatağına devrildiği kazada sürücü öldü
6 saat önce
Giresun'da cipin dere yatağına devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:52 Kaynak: AA
Giresun'da cipin dere yatağına devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nın Kuruobuz mevkisinde Muhammet Kürşat Dabak'ın kullandığı 28 DE 455 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Dere yatağına düşen cipin sürücüsü Dabak, olay yerinde hayatını kaybetti.
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