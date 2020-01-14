Giresun'da cipin dere yatağına devrildiği kazada sürücü öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da cipin dere yatağına devrildiği kazada sürücü öldü - Son Dakika

Giresun'da cipin dere yatağına devrildiği kazada sürücü öldü

6 saat önce

Giresun'da cipin dere yatağına devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Giresun'da cipin dere yatağına devrildiği kazada sürücü öldü, System.String[]

Giresun'da cipin dere yatağına devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nın Kuruobuz mevkisinde Muhammet Kürşat Dabak'ın kullandığı 28 DE 455 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Dere yatağına düşen cipin sürücüsü Dabak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Giresun, Kümbet, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:52 Kaynak: AA
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