Giresun'da çocuklar, sokakta oynamanın tadını çıkardı - Son Dakika

Gençlik Merkezi'nde kızıyla vakit geçiren Pelin Kılıç Köylü, çocuklar için getirilen serbestliği, kurallara uyulması halinde olumlu bulduğunu belirterek, "Çocuklar evde ne yapacaklarını şaşırdı açıkçası. Arkadaş özlemi, sosyal ortam özlemi vardı. Bugün sokağa çıkmak onlar için iyi oldu." dedi.

Köylü'nün kızı Nükhet Köylü de sokağa çıktığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Evde çok sıkılmıştık, yapacak hiçbir şey bulamıyorduk. Gün boyunca ailemizle beraber gezdik, biraz eğlendik, bugün bizim için iyi oldu." ifadesini kullandı.

Bulancak ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Ahmet Talha Göktekin de günler sonra evden çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Göktekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ilçeye çay içmeye davet ederek, "Çok mutluyum. Sana çok teşekkür borçluyum Tayyip Dede ama sen Bulancak'a gelmiyorsun ki hiç. Hep Ankara'dasın. Azıcık da Bulancak'a gel. Korumaların ve seninle çay içelim birlikte." dedi.