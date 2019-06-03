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Giresun'da çocukların bayramlık sevinci

11 dakika önce

Giresun'da sivil toplum kuruluşları desteğiyle yüzlerce yetim, öksüz ve muhtaç çocuklar Ramazan Bayramı öncesi sevindirildi.

Giresun'da çocukların bayramlık sevinci, System.String[]
Giresun'da sivil toplum kuruluşları desteğiyle yüzlerce yetim, öksüz ve muhtaç çocuklar Ramazan Bayramı öncesi sevindirildi.

Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu tarafından hayırseverlerin desteğiyle Giresun ve ilçelerinde 500 yetim, öksüz ve muhtaç çocuklar giyim yardımında bulundu. Tespit edilen ve dağıtılacak olan yardımlarla ilgili bilgi veren Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Başkanı Muhterem Memiş, bu bayramda da çocuklarla birlikte mutlu olacaklarını ifade etti.

Her yıl olduğu gibi bu bayramda da çocukların mutluluğuna mutluluk katmayı bayramlık elbiselerle gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Memiş, "İlimiz ve ilçelerimizde 500 çocuğa en az 150 TL değerinde bayramlık giysi yardımı yapılacaktır. Yaklaşık bir buçuk aydır farklı ilçe ve köylerimizden gelen çocuklarımızı Giresun'da misafir ederek, kurumsal bir mağazadan çocuklarımızın kendi beğendikleri elbise, pantolon, gömlek, tişört ve ayakkabıları almak suretiyle bayrama hazırlayarak mutluluklarına ortak olmaya çalıştık. Bu mutluluğumuza ortak olan işadamlarımıza katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:12 Kaynak: İHA
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