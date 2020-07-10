Giresun'da çöken yol onarılıyor - Son Dakika

Giresun'da bir caddede çökme sonucu oluşan çukurun onarım çalışmalarına başlanıldı.

Nizamiye Mahallesi Orhan Yılmaz Caddesi'ndeki Soğuksu Aile Sağlığı Merkezi yakınlarında, caddede ki asfalt yol içine çöktü.

İhbar üzerine Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolu trafiğe kapatarak onarım çalışmasına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada ise gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte çalışmaya başlayan ekiplerin yolun dolgusunun yapıp güçlendirmesinin ardından asfaltlama çalışmasını gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da belediyenin her zaman Giresun halkının hizmetinde olduğunu vurgulayarak, "Ekiplerimiz gerçekleştirdiği çalışmayla, vatandaşların ihbarı üzerine Orhan Yılmaz Caddesinde yaşanan yol çökme sorununa müdahale etti. Giresun Belediyesi Giresun halkının 7/ 24 hizmetindedir." ifadelerini kulandı.