Giresun'da çöp konteynerinin yanına bırakılan 4 köpek yavrusuna jandarma sahip çıktı - Son Dakika

Giresun'un Keşap ilçesinde çöp konteynerinin yanına bırakılan 4 köpek yavrusu, jandarma ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.
Keşap Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Yolağzı köyündeki çöp konteynerinin yanında köpek yavruları olduğunu fark etti.
Ekipler, araca aldıkları 4 köpeğe su ve yiyecek verdi.
Köpek yavruları, bakım ve tedavilerinin yapılması için Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı'na ulaştırıldı.
Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan köpekler, koruma altına alındı.
- Kaynak: AA
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