Giresun'da Covid-19'a karşı "Kırmızı değil, mavi olalım" kampanyası - Son Dakika

Giresun'da Covid-19'a karşı "Kırmızı değil, mavi olalım" kampanyası

14.03.2021 13:01

- Giresun'da Covid-19'a karşı "Kırmızı değil, mavi olalım" kampanyası Giresunlu esnaflar kampanyaya destek veriyor Çok yüksek riski iller arasında yer alan Giresun'da Covid-19 ile mücadele seferberliği ilan edildi.

- Giresun'da Covid-19'a karşı "Kırmızı değil, mavi olalım" kampanyası

Giresunlu esnaflar kampanyaya destek veriyor

GİRESUN - Çok yüksek riski iller arasında yer alan Giresun'da Covid-19 ile mücadele seferberliği ilan edildi. Giresun Valiliğinin başlattığı 'Kırmızı değil, mavi olalım" kampanyası esnaflar tarafından da destekleniyor.

Giresun Valisi Enver Ünlü'nün talimatlarıyla alınan eylem kararları çerçevesinde "Kırmızı değil, mavi olalım" sloganıyla başlatılan kampanyanın olumlu sonuç vermesi bekleniyor. Sağlık, ekonomik ve sosyal hayat alanlarında hayatın zorlaştığı bugünlerde alınan kararlarla kırmızı kategoride yer alan Giresun'un mavi kategoriye geçmesi için hedefleniyor.

Kampanya ekonomik olarak zor günler geçiren esnaflar tarafından olumlu karşılandı. İş yerlerinde gerekli tedbirleri alan esnaflar, en kısa zamanda ekonomik canlılığın eski haline dönmesini umut ediyor. Pastane işletmecisi Tugay Tanrıverdi, yaptığı açıklamada "Valiliğimizin aldığı kararlar doğrultusunda işyerimizde birtakım önlemler aldık. Girişte müşterilerimizin ateşini ölçerek içeri alıyoruz. Sosyal mesafe bandıyla müşterilerimizi bilgilendiriyoruz. Uyarıcı tabelalarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Alınan kararlar doğrultusunda bir an önce eski günlerimize geri döneriz diye umut ediyoruz" dedi.

Çiğ köfte dükkanı işleten Ömer Faruk Dura ise bir an önce mavi günlerin gelmesini umut ettiğini belirterek, "Güzel bir kampanya bizde destekliyoruz. İş yeri olarak müşterilerimize gerekli uyarıları ve tedbirleri hatırlatıyoruz. Kapılara ve yerlere uyarıları yerleştiriyoruz. İnşallah bir an önce Karadeniz bölgesi olarak mavi günleri bekliyoruz" diye konuştu.

Esnaflardan Taha Abidinoğlu ise, "Bir esnaf olarak tabi ki destekliyoruz. Bir an önce kırmızıdan maviye veya sarıya dönebilirsek bizim için çok iyi olur. Valiliğimiz, sağlık kuruluşları her gün denetleme yapıyorlar. Bizde elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Bütün kurallara uymaya çalışıyoruz. Bilgilendirici levhalarımızı yerleştirdik. Maskesiz içeri müşteri almıyoruz. Önlemlere harfiyen uyuyoruz. Amacımız her şeyin bir an önce düzelip eskisi gibi olmak istiyoruz. Esnaflar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Steril ve temiz olmaya çalışıyoruz. Eldiveni maske gibi bütün kullanımları yerine getiriyoruz. İnşallah bu sıkıntılı pandemi sürecini atlatıp eskisi gibi hayatımıza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Giresun'da Covid-19'a karşı Kırmızı değil, mavi olalım kampanyası
Giresun'da Covid-19'a karşı Kırmızı değil, mavi olalım kampanyası
Giresun'da Covid-19'a karşı Kırmızı değil, mavi olalım kampanyası
Giresun'da Covid-19'a karşı Kırmızı değil, mavi olalım kampanyası
Giresun'da Covid-19'a karşı Kırmızı değil, mavi olalım kampanyası

Koronavirüs, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Giresun'da Covid-19'a karşı 'Kırmızı değil, mavi olalım' kampanyası - Son Dakika


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