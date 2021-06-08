Giresun'da Deniz Suyu Numuneleri Temiz Çıktı! - Son Dakika

Giresun il genelinde 23 noktadan alınan yüzme (deniz) suları, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılan analizler sonuçlarının tamamı temiz çıktı.

Giresun'da halkın yoğun olarak denize girdiği ve Giresun Valiliğince belirlenen; İl Merkezinde 5, Bulancak ilçesinde 4, Eynesil ilçesinde 1, Görele ilçesinde 2, Keşap ilçesinde 4, Piraziz ilçesinde 2 ve Tirebolu ilçesinde 5 izleme ve inceleme noktası olmak üzere toplam 23 adet noktadan 31 Mayıs tarihinde Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yüzme (deniz) suyu numuneleri alındı.

Alınan yüzme (deniz) suyu numunelerinin; insan sağlığını ve çevreyi korumak üzere, yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalitesini belirlemek ve bu suların başta mikrobiyolojik olmak üzere her türlü kirletici ile kirlenmesinin engellenmesini sağlamak amacıyla 09/01/2006 tarih ve 26048 Sayı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği" ekinde ki EK-1 tabloda yer alan kalite kriterlerine göre değerlendirilmesi yapıldı.

Giresun Halk Sağlığı Laboratuvarında yaptırılan analiz değerlendirmelerine göre alınan numune sonuçlarının tamamı yüzme suyu kalitesine uygun çıktı. 2021 yılı yaz sezonu boyunca her 15 günde bir yüzme( deniz) suyu numunesi alınmasına düzenli olarak devam edilecektir.

Numune alınan plajlar;

Giresun Merkezi: Köy Hizmetleri Önü Plajı, Belediye Halk Plajı, Jandarma Plajı ve Çerkez Önü Plajı

Bulancak : Burunucu Plajı, Belediye Halk Plajı, Küçüklü Plajı ve Burunucu Ofran

Eynesil : Boztepealtı Plajı

Görele : Çavuşlu Çamlıkönü Plajı ve Deliklitaş Halk Plajı

Keşap : Asarkaya Aile Plajı, Uluburun Halk Plajı, Düzköyaltı Plajı ve T1 Plajı

Piraziz : Villalarönü Plajı ve Eğrice Halk Plajı

Tirebolu : Kaynarca Aile Plajı, Belediye Plajı, Küçükçay Aile Plajı, Bada Plajı ve Yılgın Aile Plajı