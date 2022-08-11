Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika
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Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk tedavi altına alındı

11.08.2022 17:39
Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk tedavi altına alındı

Giresun'da, denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kız çocuğu kurtarıldı.

Giresun'da, denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kız çocuğu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gemilerçekeği Mahallesi sahilinde, isimleri açıklanmayan 10 ve 12 yaşlarındaki iki kız çocuğu denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden çevredekiler, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ve itfaiye görevlileri, çocukları sudan çıkarttı.

Kentteki hastanelerde tedavi altına alının çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika
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