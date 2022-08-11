Alınan bilgiye göre, Gemilerçekeği Mahallesi sahilinde, isimleri açıklanmayan 10 ve 12 yaşlarındaki iki kız çocuğu denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika

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