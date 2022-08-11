Giresun'da, denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kız çocuğu kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Gemilerçekeği Mahallesi sahilinde, isimleri açıklanmayan 10 ve 12 yaşlarındaki iki kız çocuğu denizde boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu fark eden çevredekiler, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ve itfaiye görevlileri, çocukları sudan çıkarttı.
Kentteki hastanelerde tedavi altına alının çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika