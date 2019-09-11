Son Dakika Haberleri: Giresun'da denizde erkek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Giresun'da denizde erkek cesedi bulundu

1 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Giresun'da denizde erkek cesedi bulundu, System.String[]

Giresun'un Bulancak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bulancak İskelesi'nde kıyıda balık avlayan vatandaşlar, denizde ceset görünce durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartılan cesedin, 55 yaşındaki Köksal Ay'a ait olduğu belirlendi.

Ay'ın cesedi, otopsi için Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bulancak, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan'a son veda
Balık kıtlığından yakınan İznikli balıkçılar, oturma eylemi yaptı Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti Son Dakika: Büyükşehir belediye başkanları ortak Whatsapp grubu kuruyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:21:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da denizde erkek cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]