Giresun'da denizde erkek cesedi bulundu
1 saat önce
Giresun'un Bulancak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:26 Kaynak: AA
Giresun'un Bulancak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bulancak İskelesi'nde kıyıda balık avlayan vatandaşlar, denizde ceset görünce durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartılan cesedin, 55 yaşındaki Köksal Ay'a ait olduğu belirlendi.
Ay'ın cesedi, otopsi için Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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