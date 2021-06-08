Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Giresun'un Bulancak ilçesinde dün, girdikleri denizde kaybolan iki gençten diğerinin de cansız bedeni bulundu.

İlçenin Pazarsuyu mevkisinde, teyzesinin oğlu Enes Toraman (17) ile girdikleri denizde kaybolan Mert Demir'i (18) arama çalışmalarına sabah erken saatlerde yeniden başlandı.

Çalışmalara, Sahil Güvenlik, AFAD ekipleri ile Giresun Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli dalgıçlar katıldı.

Ekipler, Demir'in cansız bedenini balıkçı barınakları yakınında buldu.

Kıyıya çıkarılan gencin cesedi, Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan arama çalışmalarını takip eden Demir'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay

İlçenin Pazarsuyu mevkisinde dün denize giren Enes Toraman ile teyzesinin oğlu Mert Demir bir süre sonra kaybolmuştu. Gençlerin bulunması için başlatılan çalışmalar sonucu Toraman'ın cesedine akşam saatlerinde ulaşılmıştı. Demir'i arama çalışmalarına ise gece ara verilmişti.