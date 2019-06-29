Son Dakika Haberleri: Giresun'da denize giren 2 kişiden biri kayboldu
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Giresun'da denize giren 2 kişiden biri kayboldu

1 saat önce

Giresun'un Tirebolu ilçesinde denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri ise kayboldu.

Giresun'da denize giren 2 kişiden biri kayboldu, System.String[]
Giresun'un Tirebolu ilçesinde denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri ise kayboldu.
Beygirkumu Plajı'nda müzik öğretmeni Selim Balcı (36) ile arkadaşı Kenan Samet Çilingir (29) serinlemek için denize girdi.
Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlardan Çilingir vatandaşlarca kurtarılırken, Balcı'ya ise ulaşılamadı.
Çilingir, 112 Acil ekiplerince Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaybolan Balcı'yı bulmak için Sahil Güvenlik, İl Afet ve Acil Durum, AKUT, Giresun Belediyesi ve İtfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.
Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Bölge Komutanlığı, bugün ve yarın denize girilmemesi yönünde Giresun Belediyesi aracılığıyla anons yaptırarak halkı uyardı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:03 Kaynak: AA
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