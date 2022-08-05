Giresun'da sızıntı tespit edilen çöp tesisine kapatma kararı - Son Dakika
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Giresun'da sızıntı tespit edilen çöp tesisine kapatma kararı

05.08.2022 09:39

GİRESUN'da, depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı tespit edilen, Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesindeki katı atık bertaraf tesisinin; depolama şekli hava, su ve toprakta kirliliğe yol açtığı gerekçesiyle mahkemece kapatılmasına karar verildi.

GİRESUN'da, depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı tespit edilen, Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesindeki katı atık bertaraf tesisinin; depolama şekli hava, su ve toprakta kirliliğe yol açtığı gerekçesiyle mahkemece kapatılmasına karar verildi. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tesis yöneticileri hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan başlatılan soruşturma ise sürüyor. Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, "Bölge halkına saygı duyuyoruz ancak bu karar, vahşi depolamaya yönlendireceğinden çevre faciasına sebep olacaktır" dedi.

Görele'nin Çavuşlu beldesinde, 10 yıl önce faaliyete geçen ve kentin yanı sıra çevre bölgelerden toplanarak Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı belirlendi. Yöre halkı, 2021 yılında katı atık bertaraf tesisinde depolanan çöplerin atık sularının Karadeniz'e deşarj edildiği, atık suların içme suyuna ve dereye karışarak balık ölümlerine neden olduğu, doğaya ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle 'ÇED olumlu' raporunun iptal edilmesi ve tesisin kapatılması için Ordu 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Bilirkişi raporunda, katı atık tesisinin yaşam alanları ve su kaynaklarının yakınında olduğunun tespiti üzerine mahkeme, ÇED raporunu iptal ederken tesisin kapatılması başvurusunu ise reddetti.

'KİRLİLİK OLUŞTURUYOR'Bölge halkı, tesisin kapatılması için bu kez Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak, Ordu 2'nci İdare Mahkemesi kararının iptalini istedi. Mahkeme, oy birliği ile tesisin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. Tesisin faaliyetinin durdurulması için firmaya 26 Ağustos'a kadar süre verilen kararda, "Tesisin depolama sahasının zeminindeki sızıntının durdurulamadığı, çöp suyunun içme suyu kuyularının bulunduğu dereye aktığı, depolanan atıkların kontrol altına alınamayarak kirlilik oluşturduğu belirlenmiştir" denildi. 'ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ' SORUŞTURMASIBu süreçte, tesiste depolanan çöplerin atık sularının, kıyıdan 10 metre açıkta yer altı borusu ile Karadeniz'e deşarj edildiği iddiasıyla Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tesis yöneticileri hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan başlatılan soruşturma ise sürüyor.Çavuşlu beldesinden Yeter Tüysüz, "Mahkemeyi kazandık, inşallah çöplüğün kapanmasını da görürüz. Çöp kokusu yüzünden bu ana kadar yaşamadık. Her gün köylerde bıkkınlıkla ve nefretle yaşadık. Muhtarımız çöplüğün kapatılacağını söyleyince çok sevindim" dedi.Çavuşlu beldesi Merkez Mahallesi'nin muhtarı Selim Hamzaoğlu da katı atık bertaraf tesisinin kurulduğu günden bu yana suyu ve havayı kirlettiğini belirterek, "Dereye sızan suları hayvanlar dahi içmez hale geldi. En başından beri hukuki mücadelemizi sürdürüp ÇED raporunu 2 kez iptal ettirdik. Yeniden ÇED raporu aldılar fakat tesisin kapatılması için açtığımız dava sonuçlandı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi kesin olarak kapatma kararı verdi. Karar elimize ulaştı. 1 aylık yasal süreç var ve buna göre 26 Ağustos'ta tesisin kapatılması gerekiyor" diye konuştu.'İSTEĞİMİZ, MAHKEME KARARINA UYULMASI'Fatma Yolcu da "Bu tesis yüzünden çok çile çektik. Çocuklarımızı yıkayamadık, su içemedik hala içemiyoruz, su taşıyoruz. Çöpün kapanmasını çok istiyorduk, mutluyuz. Bu kararın arkasında durmalarını istiyoruz" dedi. Çavuşlu beldesi Beyli Mahallesi'nin muhtarı Sami Durmuş, "Ağustos ayında martılar başımıza pislemesin, diye şemsiyeyle geziyoruz. Nüfusumuz azalıyor, burası yaşanmaz hale geldi. Tek isteğimiz, mahkemelerin kararına uyulması" diye konuştu. TESİS MÜDÜRÜ: SORUNLAR GİDERİLDİÇavuşlu Katı Atık Tesisi Müdürü Erdal Yalçın ise tebligatın kendilerine ulaştığını söyledi. Tesisi geçen yıl devraldıklarını belirten Yalçın, "Dava biz tesisi almadan önce açılmış ve konuyu hukuk birimimiz takip ediyor. Tesisin eski günlerinden eser kalmadı. Söz konusu olan sorunlar giderildi ve burada çalışmalarımız devam ediyor" dedi. BAŞKAN KARADENİZ: VAHŞİ DEPOLAMA YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIZ

Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz de "Bölge halkına da saygı duyuyoruz ancak bu karar Giresun'da çevre faciasına sebep olacaktır. Bu tesis kapatılırsa yasak olmasına rağmen vahşi depolama yapmak zorunda kalacağız. İl dahil tüm ilçeler vahşi depolamaya dönecek. Buradan Araklı'ya gidebilecek çöplerin maliyetinin ne olabileceğini hesaplamak lazım ve ciddi bir çözüm üretilmeli" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Karadeniz, Çavuşlu, Giresun, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da sızıntı tespit edilen çöp tesisine kapatma kararı - Son Dakika

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