Çöp tesisine verilen 'kapatma kararı uygulansın' başvurusu - Son Dakika
Üye Girişi

Çöp tesisine verilen 'kapatma kararı uygulansın' başvurusu

07.09.2022 16:01
Çöp tesisine verilen 'kapatma kararı uygulansın' başvurusu

GİRESUN'da, depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı tespit edilen ve depolama şekli hava, su ve toprakta kirliliğe yol açtığı gerekçesiyle mahkemenin verdiği kapatılma kararı uygulanmayan katı atık bertaraf tesisinin faaliyetinin durdurulmasını isteyen halk, dilekçeyle valiliğe başvurdu.

GİRESUN'da, depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı tespit edilen ve depolama şekli hava, su ve toprakta kirliliğe yol açtığı gerekçesiyle mahkemenin verdiği kapatılma kararı uygulanmayan katı atık bertaraf tesisinin faaliyetinin durdurulmasını isteyen halk, dilekçeyle valiliğe başvurdu. Avukat Ozan Karagöz, "Hukuki süreç sonuçlandı, fakat tesis kapatılmadı" dedi.

Görele'nin Çavuşlu beldesinde, 10 yıl önce faaliyete geçen ve kentin yanı sıra çevre bölgelerden toplanarak Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı belirlendi. Yöre halkı, 2021'de tesiste depolanan çöplerin atık sularının Karadeniz'e deşarj edildiği, atık suların içme suyuna ve dereye karışarak balık ölümlerine neden olduğu, doğaya ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle 'ÇED olumlu' raporunun iptal edilmesi ve tesisin kapatılması için Ordu 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Bilirkişi raporunda, tesisin yaşam alanları ve su kaynaklarının yakınında olduğunun tespitiyle mahkeme, ÇED raporunu iptal ederken tesisin kapatılması başvurusunu ise reddetti.

VALİLİĞE DİLEKÇE VERDİLERBölge halkı, tesisin kapatılması için bu kez Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurup Ordu 2'nci İdare Mahkemesi kararının iptalini istedi. Mahkeme, oy birliğiyle tesisin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. Giresun Valiliği ile tesis yöneticilerine tebliğ edilen ve yasal sürecin 29 Ağustos'ta dolmasına rağmen, tesisin faaliyetini sürdürmesi üzerine Çavuşlu sakinleri, bugün Giresun Valiliği önünde toplandı. Bölge halkı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nin tesisin kapatılmasına yönelik kararının uygulanması talebiyle valiliğe dilekçe verdi.'MAHKEME HUKUKA AYKIRILIK TESPİT ETTİ'Avukat Ozan Karagöz, dava sonucunun formalite olarak kalmaması ve uygulanması için valiliğe dilekçe verdiklerini söyleyerek, "Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan raporlarda tesisten Yalakoda deresi ve Karadeniz'e zehirli atık suyun karıştığı tespit edilmiştir. Hukuki süreç sonuçlandı fakat tesis halen kapatılmadı. Çavuşlu halkı buna karşı hukuki mücadelesini barışçıl ve demokratik zeminde devam ettirecektir. Verdiğimiz dilekçenin ve mahkeme kararının uygulanmaması halinin devam etmesi durumunda Çavuşlu halkı gerekirse Ankara'ya yürüyecek" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Fosil yakıt kullanımı, küresel ısınma ve su krizini beraberinde getirdi Fosil yakıt kullanımı, küresel ısınma ve su krizini beraberinde getirdi
Kaynak: DHA

Çavuşlu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöp tesisine verilen 'kapatma kararı uygulansın' başvurusu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:52 Sultabeyli'de bir mağaza açılışa özel indirim yapınca izdiham yaşandı! Polis kepenkleri kapattırdı
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:41 Dini nikahla birlikte yaşadığı 7 aylık hamile kadını öldüren katilden akılalmaz ifade: Bir erkeğe dikkatli baktığı için yaptım
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:15:13. #1.11#
SON DAKİKA: Çöp tesisine verilen 'kapatma kararı uygulansın' başvurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement