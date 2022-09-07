Çöp tesisine verilen 'kapatma kararı uygulansın' başvurusu

GİRESUN'da, depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı tespit edilen ve depolama şekli hava, su ve toprakta kirliliğe yol açtığı gerekçesiyle mahkemenin verdiği kapatılma kararı uygulanmayan katı atık bertaraf tesisinin faaliyetinin durdurulmasını isteyen halk, dilekçeyle valiliğe başvurdu. Avukat Ozan Karagöz, "Hukuki süreç sonuçlandı, fakat tesis kapatılmadı" dedi.

Görele'nin Çavuşlu beldesinde, 10 yıl önce faaliyete geçen ve kentin yanı sıra çevre bölgelerden toplanarak Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı belirlendi. Yöre halkı, 2021'de tesiste depolanan çöplerin atık sularının Karadeniz'e deşarj edildiği, atık suların içme suyuna ve dereye karışarak balık ölümlerine neden olduğu, doğaya ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle 'ÇED olumlu' raporunun iptal edilmesi ve tesisin kapatılması için Ordu 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Bilirkişi raporunda, tesisin yaşam alanları ve su kaynaklarının yakınında olduğunun tespitiyle mahkeme, ÇED raporunu iptal ederken tesisin kapatılması başvurusunu ise reddetti.