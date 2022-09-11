Bölgeye Giresun Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Giresun, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da sığ suda sıkışan yunus kurtarılarak denize bırakıldı - Son Dakika

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