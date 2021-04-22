Giresun'da derede mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Giresun'un Görele ilçesinde derede mahsur kalan köpek yavrusu, belediye görevlilerince kurtarıldı.
Çeşmebaşı Mahallesi Manasur mevkisindeki Çanakçı Deresi'nde mahsur kalan köpeği görenler Görele Belediyesinden yardım istedi.
Bölgeye gelen belediye görevlileri, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Köpek yavrusu, tedavisinin ardından Görele Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde koruma altına alındı.
Bakımevi görevlisi Levent Çakır, gazetecilere, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek duyarlı kişilere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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