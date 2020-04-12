Giresun'da dereye devrilen kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika

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Giresun'da dereye devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
6 saat önce
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dereye devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dereye devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Abdullah Menteşe (42) yönetimindeki 28 NK 674 plakalı kamyonet, Üçtepe beldesi Gültepe mevkisinde dereye devrildi.
Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 08:44 Kaynak: AA
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