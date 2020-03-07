Giresun'da dereye düşen kadın öldü - Son Dakika

Giresun'da dereye düşen kadın öldü
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Giresun'un Güce ilçesinde tahta köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düşen kadın yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:18 Kaynak: İHA
Giresun'un Güce ilçesinde tahta köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düşen kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Tekkeköy köyünde yaşayan 72 yaşındaki Şerife Afat, tahta köprüden geçtiği sırada dengesini kaybederek Gelivera Deresine düştü. Bir müddet suda sürüklenen yaşlı kadının cansız bedeni köylülerin uzun süren çalışması sonucu dereden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN
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