Giresun'da dereye düşen kadın öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da dereye düşen kadın öldü - Son Dakika

Giresun'da dereye düşen kadın öldü

6 saat önce

Giresun'un Güce ilçesinde tahta köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düşen kadın yaşamını yitirdi.

Giresun'da dereye düşen kadın öldü, System.String[]

Giresun'un Güce ilçesinde tahta köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düşen kadın yaşamını yitirdi.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Tekkeköy köyünde yaşayan 72 yaşındaki Şerife Afat, tahta köprüden geçtiği sırada dengesini kaybederek Gelivera Deresine düştü. Bir müddet suda sürüklenen yaşlı kadının cansız bedeni köylülerin uzun süren çalışması sonucu dereden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Tekkeköy, Giresun, Güce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:18 Kaynak: İHA
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