Giresun'da dereye düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Giresun'da dereye düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

25.02.2022 16:07
Giresun'da dereye düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Giresun'un Dereli ilçesinde dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Giresun'un Dereli ilçesinde dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kotana köyünden geçen derede bir köpeğin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Dereye giren itfaiye eri, köpeği kucağına alarak kıyıya çıkarttı.

Giresun Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerine teslim edilen köpek, tedavisinin yapılması için Giresun Belediyesi Hayvan Barınağına ulaştırıldı.

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Jandarma, Giresun, İtfaiye, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da dereye düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da dereye düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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