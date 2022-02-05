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Giresun'da dereye uçan aracın sürücüsü alkollü çıktı - Son Dakika

Giresun'da dereye uçan aracın sürücüsü alkollü çıktı

05.02.2022 02:16
Giresun'da dereye uçan aracın sürücüsü alkollü çıktı

Giresun Aksu Mahallesi Etbaşoğlu mevkiinde saat 23.00 surlarında dereye uçarak 2 kişinin mahsur kaldığı trafik kazasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Giresun Aksu Mahallesi Etbaşoğlu mevkiinde saat 23.00 surlarında dereye uçarak 2 kişinin mahsur kaldığı trafik kazasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Dereli ilçesinden Giresun istikametine seyir halinde bulunan Muhammet K. idaresindeki 61 BT 755 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aksu Mahallesi Etbaşoğlu mevkiinde Aksu deresine uçtu. Meydana gelen kazada sürücü kendi imkanlarıyla yüzerek kıyıya ulaşırken araçta bulunan D.Ç ve N.Ö. isimli iki kadın ise araçta mahsur kaldı. Vatandaşların ihrabı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri önce HES işletmesinin baraj kapaklarının açılmaması için koordine kurmasının ardından yaralıları kurtarma çalışmaları başlatıldı. Giresun Belediyesi İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yardımıyla yaralılar araçtan kurtarılarak Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken sürücü Muhammet K.'nin ise 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

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Tragger, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da dereye uçan aracın sürücüsü alkollü çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da dereye uçan aracın sürücüsü alkollü çıktı - Son Dakika
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