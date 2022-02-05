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Giresun'da dereye uçan otomobilde can pazarı yaşandı - Son Dakika

Giresun'da dereye uçan otomobilde can pazarı yaşandı

05.02.2022 00:31
Giresun'da dereye uçan otomobilde can pazarı yaşandı

Giresun Etbaşoğlu mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada can pazarı yaşandı.

Giresun Etbaşoğlu mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada can pazarı yaşandı. Otomobildeki 2 kişi Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve vatandaşların yardımıyla bellerine bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Giresun merkeze bağlı Etbaşoğlu mevkiinde meydana geldi. Dereli istikametinden Giresun istikametine seyir halinde bulunan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aksu deresine uçtu. Kazayı yaralı olarak atlatanlar dere ortasında mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve vatandaşlar kuvveti akıntı nedeniyle derenin ortasındaki aracı halatlarla güvene alırlarken, araçtakiler de aracın üzerinde kurtarılmayı bekledi. Yapılan çalışmalar sonucu yaralılar sedyeye bağlanarak ve sırtta taşınarak kurtarıldı.

Sağlık durumları iyi olan yaralılar kontrol Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Azgın deredeki kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - GİRESUN

Giresun'da dereye uçan otomobilde can pazarı yaşandı
Giresun'da dereye uçan otomobilde can pazarı yaşandı
Giresun'da dereye uçan otomobilde can pazarı yaşandı

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Otomobil, İtfaiye, Giresun, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da dereye uçan otomobilde can pazarı yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da dereye uçan otomobilde can pazarı yaşandı - Son Dakika
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