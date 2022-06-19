Vefat eden gazi Ardahan için Alucra ilçesine bağlı Çakrak köyü camisinde düzenlenen cenaze törenine, ailesinin yanı sıra askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Yaralanan sürücü ile Ahmet Ardahan ve İzzet Tulum ise Alucra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Ardahan, Giresun, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da devrilen otomobildeki Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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