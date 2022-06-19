Giresun'da devrilen otomobildeki Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Giresun'da devrilen otomobildeki Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

19.06.2022 17:37
Giresun'da devrilen otomobildeki Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çakrak köyü Taflantepe yayla yolunda, Osman Ardahan'ın kullandığı 34 ER 5121 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan Kıbrıs gazisi Hüseyin Ardahan (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Ahmet Ardahan ve İzzet Tulum ise Alucra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Vefat eden gazi Ardahan için Alucra ilçesine bağlı Çakrak köyü camisinde düzenlenen cenaze törenine, ailesinin yanı sıra askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Ardahan'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Kaynak: AA

Ardahan, Giresun, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da devrilen otomobildeki Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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