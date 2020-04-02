Giresun'da din görevlilerinden

Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen Giresun Şube Başkanı Sami Şimşek, Giresun'da din görevlilerinin hey ay maaşlarından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapacaklarını bildirdi.

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, din görevlilerinin "Vefa Sosyal Destek Grubu" bünyesinde görev alarak, iyilik elçileri olduklarını belirtti.



Din görevlilerinin, bu zor süreçte de devletin yanında, milletin hizmetinde olduklarına vurgu yapan Şimşek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na da kayıtsız kalmadıklarını aktardı.



Şimşek, nisan ayı itibarıyla süreç sona erinceye kadar her ay kendi maaşlarından kampanyaya bağışta bulunacaklarını, bu kadirşinas fedakarlıklarından dolayı tüm meslektaşlarına teşekkür ettiğini vurguladı.