Doğada yiyecek arayan karacalar görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Doğada yiyecek arayan karacalar görüntülendi

26.03.2022 14:13

Giresun'un Dereli ilçesinde doğada yiyecek arayan karacalar görüntülendi.

Giresun'un Dereli ilçesinde doğada yiyecek arayan karacalar görüntülendi.

Yavuzkemal beldesinde karların erimesiyle yerleşim birimlerine yakın yerlere inerek yiyecek arayan 2 karaca kameraya yansıdı.

Yavuzkemal belde yolundaki dereden karşıya geçen karacalar, daha sonra yamaç bir fındık bahçesinden yukarıya ilerleyerek gözden kayboldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkilileri ise nisan itibarıyla karacaların doğum yapmaya başlayacağını belirterek, vatandaşlardan karacalar ile yavrularının rahatsız edilmemesini istedi.

Doğada yiyecek arayan karacalar görüntülendi
Doğada yiyecek arayan karacalar görüntülendi
Doğada yiyecek arayan karacalar görüntülendi

YORUMLAR
500
Karaca güven tazeledi Karaca güven tazeledi DEREDE MAHSUR KALAN KARACAYI KURTARDILAR DEREDE MAHSUR KALAN KARACAYI KURTARDILAR

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğada yiyecek arayan karacalar görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Burak Elmas "Florya'dan taşınıp Kemerburgaz'a geçeceğiz" deyince taraftar "İbra etmeyin" çağrısı yaptı
14:06 Bu da emekli öğretmen cinneti: Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etmeye çalıştı, yapamayınca polisi aradı
13:53 Eski ehliyet sahipleri dikkat! 31 Aralık'a kadar ehliyetinizi yeniletmezseniz, para cezası geliyor
13:52 Yurtta öğrencilere şiddet vakasında yeni gelişme: Müdür serbest kaldı
13:41 4 ay önce eşinden ayrılan Samsunlu genç, doğal gaz borusuna havlu ile asılmış şekilde bulundu
13:39 İstanbul Boğazı'ndaki mayın benzeri cisimden sonra, Samsun sahilinde Rus 'hava ştandrosu"
13:37 Saçlarını sarıya boyatmıştı, beğenilmedi! Dilan Çiçek Deniz, eski tarzına döndü
13:36 AK Partili Şamil Tayyyar, Tansu Çiller'i yüzde 5 gösteren anketle alay etti: Bu gazı kim veriyor?
13:27 Fenerbahçe'de beğenilmemişti ama küllerinden yeniden doğdu: Aston Villa, Samatta'yı istiyor
13:01 Suudi Arabistan Pisti'nde kaza yapan Cem Bölükbaşı yarışlara katılamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 14:30:41. #1.11#
SON DAKİKA: Doğada yiyecek arayan karacalar görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement