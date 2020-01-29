Giresun'da doğal gaz kaçağına ekipler müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da doğal gaz kaçağına ekipler müdahale etti - Son Dakika

Giresun'da doğal gaz kaçağına ekipler müdahale etti

6 saat önce

Giresun'da iş yerlerine doğal gaz bağlantısı yapıldığı sırada oluşan kaçak, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Giresun'da doğal gaz kaçağına ekipler müdahale etti, System.String[]

Giresun'da iş yerlerine doğal gaz bağlantısı yapıldığı sırada oluşan kaçak, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alpaslan Caddesi'nde doğal gaz şirketince iş yerlerine gaz bağlantısı için çalışma yapıldığı sırada sızıntı meydana geldiği fark edildi. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gaz sızıntısı, doğal gaz şirketinin ekibince kısa sürede kontrol altına alınarak giderildi.

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:08 Kaynak: AA
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