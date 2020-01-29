Giresun'da doğal gaz kaçağına ekipler müdahale etti - Son Dakika

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Giresun'da doğal gaz kaçağına ekipler müdahale etti
6 saat önce
Giresun'da iş yerlerine doğal gaz bağlantısı yapıldığı sırada oluşan kaçak, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:08 Kaynak: AA
Giresun'da iş yerlerine doğal gaz bağlantısı yapıldığı sırada oluşan kaçak, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Alpaslan Caddesi'nde doğal gaz şirketince iş yerlerine gaz bağlantısı için çalışma yapıldığı sırada sızıntı meydana geldiği fark edildi. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Gaz sızıntısı, doğal gaz şirketinin ekibince kısa sürede kontrol altına alınarak giderildi.
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