Giresun'da doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu - Son Dakika
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Giresun'da doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu

6 saat önce

Doğalgaz çalışmasında zarar gördüğü iddia edilen doğalgaz borusundaki gaz kaçağı şehir merkezinde paniğe neden oldu.

Giresun'da doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu, System.String[]

Doğalgaz çalışmasında zarar gördüğü iddia edilen doğalgaz borusundaki gaz kaçağı şehir merkezinde paniğe neden oldu.


Giresun Alpaslan Caddesi üzerinde doğalgaz çalışması esnasında zarar gördüğü iddia edilen doğalgaz borusundaki gaz kaçağı şehir merkezinde paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Aksa Doğalgaz tarafından araç trafiğine kapalı olan Alpaslan Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar esnasında doğal gaz boru hattında gaz kaçağı meydana geldi. Gaz kokusu alan vatandaşlar, büyük panik yaşadı. Patlama ve yanma gibi ihtimaller üzerine vatandaşlar, durumu doğal gaz dağıtım şirketine bildirdi. Bölgeye gelen gaz dağıtım şirketi ve Giresun Belediyesi İtfaiye görevlileri caddeyi trafiğe kapatarak çalışmalar başlattı. Doğalgaz dağıtım şirketinin yaptığı çalışmalar esnasında gaz kaçağına neden olduğu ifade edildi. Arızanın giderilmesinin ardından gaz sızıntısı kesilirken cadde yeniden yayalara açıldı. - GİRESUN

Giresun, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:10 Kaynak: İHA
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