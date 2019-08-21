Son Dakika Haberleri: Giresun'da doğaya bin kınalı keklik salındı
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Giresun'da doğaya bin kınalı keklik salındı

40 dakika önce

Giresun'un Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde doğaya bin keklik salındı.

Giresun'da doğaya bin kınalı keklik salındı, System.String[]
Giresun'un Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde doğaya bin keklik salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Bölge Müdürlüğünce tarım zararlılarıyla mücadele ve ekolojik dengenin korunması amacıyla Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsünden bin kınalı keklik getirildi.
Kekliklerin doğaya bırakılması dolayısıyla Şebinkarahisar ilçesinin Tamzara Mahallesi'nde tören düzenlendi.
Törene, DKMP Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban, Şebinkarahisar Tarım ve Orman Müdürü Kamil Çakır, Avcılar Derneği Başkanı Yalçın Uçankuş ve vatandaşlar katıldı.
Yapılan törenin ardından keklikler doğaya salındı.
Şebinkarahisar, Çamoluk, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:26 Kaynak: AA
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