Giresun'da dolmuş ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika
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Giresun'da dolmuş ücretlerine zam yapıldı

6 saat önce

Giresun'da, şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldığı bildirildi.

Giresun'da dolmuş ücretlerine zam yapıldı, System.String[]

Giresun'da, şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Vekili Hasan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında dolmuş kooperatiflerinin zam talebinin görüşüldüğü belirtildi.

Meclis tarafından alınan karar doğrultusunda 2,5 lira olan sivil ücretinin 2,75 liraya yükseltildiği ifade edilen açıklamada, 2 lira olan öğrenci ücretinin 2,25 kuruş olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, belediye otobüslerinde ise fiyat tarifesinin sivil 2,5 lira, öğrenciler içinse 2 lira olarak belirlendiği aktarıldı.

Hasan Yılmaz, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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