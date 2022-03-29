Dört evin etkilendiği heyelanla ilgili inceleme yapılıyor - Son Dakika
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Dört evin etkilendiği heyelanla ilgili inceleme yapılıyor

29.03.2022 12:00

Giresun'un Piraziz ilçesinde heyelan sonucu kullanılmayan bir evin yıkıldığı, 3 evin de ağır hasar gördüğü alanda inceleme yapılıyor.

Giresun'un Piraziz ilçesinde heyelan sonucu kullanılmayan bir evin yıkıldığı, 3 evin de ağır hasar gördüğü alanda inceleme yapılıyor.

Çayırköy'de yaklaşık 4 yıl önce heyelan meydana gelen bölgede tekrar toprak kayması yaşanması üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri de bir evin yıkıldığı, 3 evin de ağır hasar gördüğü bölgede güvenlik önlemi aldı.

Çayırköy Muhtarı Vahit Arslan, AA muhabirine, 2018'den beri bölgenin afet kapsamında olduğunu söyledi.

Yaklaşık iki yıldır toprak kayması olmadığını ancak son zamanlardaki kar yağışı sonrası tekrar heyelan meydana geldiğini belirten Arslan, "Bu yıl çok hasar oldu, bir ev yıkıldı, üç ev ağır hasarlı, geri kalan evler de risk altında. Heyelanın önünde evler var, bunlar da risk altında." dedi.

Arslan, kış nedeniyle bölgede ikamet eden olmadığını aktararak, "Yaz olsaydı vatandaşlar gelirdi, burası hınca hınç dolu olurdu. Vatandaşa burada 'Sen evde oturma.' diyemiyorsun. Kış dolayısıyla kimse oturmuyordu çok şükür." diye konuştu.

Heyelanda evi ağır hasar gören Mehmet Aydın, heyelanın bu denli büyük olacağını tahmin etmediklerini kaydetti.

Şu anda eve giremediklerini, eşyaları da boşaltamadıklarını ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Yeni ev yapsak buraya izin verilmiyor. Yapacak bir şey yok. Bu bizim köy evimizdi ama içerisinde her şey vardı, şu anki oturduğum evden farkı yoktu. Yazın kalıyorduk, fındık hasadını tamamladıktan sonra evden ayrılmıştık. En hasarlı benim evim, arkası çöktü, içerisine girme şansımız yok."

Heyelan nedeniyle evine giden yol kapanan Kenan Aydın da 4-5 yıldır bölgede toprağın oynadığını ancak bu yıl karların erimesiyle çok fazla kayma olduğunu belirtti.

Evine giden yolda da çökmeler olduğunu aktaran Aydın, yetkililerden kısa zaman içerisinde hasarın giderilmesini istediklerini dile getirdi.

Dört evin etkilendiği heyelanla ilgili inceleme yapılıyor
Dört evin etkilendiği heyelanla ilgili inceleme yapılıyor
Dört evin etkilendiği heyelanla ilgili inceleme yapılıyor
Dört evin etkilendiği heyelanla ilgili inceleme yapılıyor
Dört evin etkilendiği heyelanla ilgili inceleme yapılıyor
Dört evin etkilendiği heyelanla ilgili inceleme yapılıyor
Dört evin etkilendiği heyelanla ilgili inceleme yapılıyor
Dört evin etkilendiği heyelanla ilgili inceleme yapılıyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dört evin etkilendiği heyelanla ilgili inceleme yapılıyor - Son Dakika


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