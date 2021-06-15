Giresun'da drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Giresun'da araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 11 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Giresun'da Jandarma Trafik ekipleri tarafından araç trafiğinin yoğun olduğu, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının sıklıkla yaşandığı bölgelerde drone destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Bulancak ilçesinde Kovanlık yolu Pazarsuyu mevkiinde gerçekleştirilen havadan trafik denetimlerinde cep telefonu kullanan 3 sürücü, emniyet kemeri takmayan 5 sürücü, şerit ihlali yapan 2 sürücü ve trafiği tehlikeye düşüren 1 sürücü olmak üzere toplam 11 sürücüye 2 bin 774 lira tutarında cezai işlem uygulandı.

Ayrıca görevli personeller tarafından sürücülere pandemi kurallarına uymaları, maske takmaları, trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - GİRESUN