Giresun'da drone fabrikası kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Giresun'da drone fabrikası kurulacak - Son Dakika Ekonomi

Giresun'da drone fabrikası kurulacak

6 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde bulunan Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) drone üretimi yapmak üzere bir fabrika kurulacağı bildirildi.

Giresun'da drone fabrikası kurulacak, System.String[]

Giresun'un Bulancak ilçesinde bulunan Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) drone üretimi yapmak üzere bir fabrika kurulacağı bildirildi.

Bulancak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, silahlı ve silahsız drone imalatıyla savunma sanayisine yönelik üretim yapacak firmanın, tahsis edilen 5 dönümlük alanda fabrika inşaatına başladığı belirtildi.

Proje ve inşaat ruhsatını 2. OSB Başkan Vekili sıfatıyla Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar'ın imzaladığı, fabrikanın en kısa zamanda tamamlanarak üretime başlamasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yakar, Milli Savunma Bakanlığının izniyle, Giresun 2. OSB'de yatırım yapan Drone Tech Savunma Sanayi AŞ'nin ülkenin savunma sanayisine katkının yanında bölge ekonomisine ve istihdamına da büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Yakar, şunları kaydetti:

"Faaliyete geçen 7 firmayla şu anki istihdamımız bin 500-2 bin civarındayken, toplamda faaliyete geçecek 29 firmamızla istihdam rakamları 5-6 binlerin üzerinde olacaktır. Yine geçtiğimiz günlerde TPM Asansör isimli firmaya yaklaşık 6 dönümlük yer tahsisi gerçekleştirdik. Bu firmamız da asansör rulmanı alanında yapacağı üretimle farklı bir sektör olarak çeşitliliğimizi artıracak."

Giresun, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
CHP'li Yalım: "Madem şeker ihtiyacımız vardı neden şeker fabrikaları satıldı?" Bakan Dönmez: Türkiye Petrolleri 50 bin varil bandını yakaladı Türk Hava Yolları, Boeing'e dava açmaya hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
22:42 Dünya Gazetesi yöneticileri MGC’yi ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi
22:38 "Otonom Ulaşımın Gelecek Parametreleri Paneli" - Son Dakika Ekonomi
21:46 Süper Loto çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
21:38 Süper Loto çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
21:06 Avrupa borsaları günü Almanya hariç yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
20:35 Bakan Dönmez: Türkiye Petrolleri 50 bin varil bandını yakaladı - Son Dakika Ekonomi
20:19 Türk Hava Yolları, Boeing'e dava açmaya hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 23:23:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'da drone fabrikası kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]