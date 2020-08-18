Giresun'da düğünler 3 saat ile sınırlandırıldı - Son Dakika

Giresun'da düğünlerin 3 saati geçmeyecek şekilde gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 15 Ağustos'ta Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandığı belirtildi.

Mecliste, kentte yapılacak düğünlerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde, mahalli özellikler de dikkate alınarak 10.00-23.00 saatleri arasında ve 3 saati geçmeyecek şekilde gerçekleştirilmesi kararının alındığı vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca çay ocaklarında çay ve kahve ikramının mümkünse kağıt bardaklarla yapılmasına, yapılamıyorsa da mutlaka bardakların bulaşık makinesinde yıkandıktan sonra ikramda kullanılması gerektiği kaydedildi.

Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden yürütüleceği, İl Salgın Denetim Merkezi de oluşturulacağının altı çizilen açıklamada, alınan kararlara uyulmaması durumunda ilgili kanunlar gereği idari para cezası uygulanacağı ve adli işlem başlatılacağı aktarıldı.