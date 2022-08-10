1 Polisin öldüğü, 1'i polis 3 kişinin de yaralandığı lunaparkın faaliyetleri durduruldu - Son Dakika
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1 Polisin öldüğü, 1'i polis 3 kişinin de yaralandığı lunaparkın faaliyetleri durduruldu

10.08.2022 09:47

Giresun'da dün akşam lunaparkta 'Elma Kurdu' isimli eğlence treni belirlenemeyen nedenden dolayı raydan çıkarak devrildi.

Giresun'da dün akşam lunaparkta 'Elma Kurdu' isimli eğlence treni belirlenemeyen nedenden dolayı raydan çıkarak devrildi. Kazada karı-koca olan ikisi polis 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Giresun Emniyet Müdürlüğü'nde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin eşi Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ve Fatma Akbaş ise yaralandı. Olay sonrası lunapark faaliyeti durduruldu ve olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin bugün Giresun Valiliği önünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Ordu'ya gönderileceği öğrenildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü ise sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Lunapark'ta yaşanan elim bir kaza sonucu vefat eden Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'ye Allah'tan rahmet, eşi, ailesi, sevenleri ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Eğlence faciaya dönüştü

Olay dün akşam saat 21.00 surlarında Hacı Hüseyin mahallesinde bulunan lüneparkta meydana geldi. Kendisi gibi polis olan eşi ve arkadaşlarıyla lunaparka gelen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe"Elma Kurdu' isimli eğlence trenine bindi. Eğlence treni, iniş sırasında raydan çıkarak yükseklikten devrildi. Bu sırada trende bulunan Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, eşi Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Samet Dilekçe ile beraber Şevval Akbaş ve Fatma Akbaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Giresun, Gülşen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 Polisin öldüğü, 1'i polis 3 kişinin de yaralandığı lunaparkın faaliyetleri durduruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 Polisin öldüğü, 1'i polis 3 kişinin de yaralandığı lunaparkın faaliyetleri durduruldu - Son Dakika
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