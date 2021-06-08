Üye Girişi
Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı - Son Dakika

Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı

08.06.2021 12:31

- Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı Giresun'un Bulancak ilçesinde dün serinlemek için denize girdikten sonra dalgaların da etkisiyle kaybolan iki kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı.

- Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde dün serinlemek için denize girdikten sonra dalgaların da etkisiyle kaybolan iki kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı.

İlçenin Pazarsuyu Balıkçı Barınağı'nda dün okuldan çıktıktan sonra serinlemek için denize giren iki kuzenden Enes Toraman'ın cesedine dün akşam ulaşılırken, Mert Demir'in cesedi ise bugün bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Pazarsuyu Balıkçı Barınağında vatandaşlar sahilde kıyafet ve eşyalar görmesi üzerine polise haber verdi. Yapılan incelemelerde kıyafetlerin kuzen olan 17 yaşındaki Enes Toraman ve 18 yaşındaki Mert Demir'e ait olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik ekipleri, AFAD, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından denizde yapılan aramalarda dün akşam saatlerinde Enes Toraman'ın cesedine ulaşıldı. Mert Demir'i ise arama çalışmalarına havanın kararmasının ardından ara verildi. Bugün sabah saatlerinden itibaren denizde başlatılan çalışmaların ardından Mert Demir'in de cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan balıkçı barınağında birçok noktada "Denize girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarı tabelalarının bulunduğu dikkat çekti.

Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı
Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı
Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı
Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı
Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı
Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı
Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı

Bulancak, İtfaiye, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı 18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor 18:19 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene 17:39 Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyerek saldırdı
Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak 17:17 Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı 17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi 16:47 Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı 16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor 15:48 Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı
18:18 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı         
18:30
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı         
18:21
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı         
17:37
Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
17:12
Hande Erçel'e Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomen tazminat ödeyecek         
17:02
Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı         
16:29
Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti         
16:03
Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, "Asıl ben öldüm" oldu         
15:32
Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı         
15:31
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar         
13:16
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 18:41:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'da dün denizde boğulan 2 kişiden birinin daha cesedine bugün ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement