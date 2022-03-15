Giresun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

15.03.2022 16:05
Giresun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan S.G., R.G., E.K., T.E. ve U.Y. gözaltına alındı. Şahısların üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 7,5 gram metamfetamin, 33,3 gram esrar maddesi, 1 adet el yapımı 9 mm ruhsatsız tabanca, 14 adet 9 mm fişek, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GİRESUN

Giresun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Giresun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika... Giresun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı Son dakika... Giresun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı Ordu'da 2 torbacı tutuklandı Ordu'da 2 torbacı tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Operasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:31:37. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement