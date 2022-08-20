Giresun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

20.08.2022 13:58
Giresun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

Giresun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Giresun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, toplumun genel ahlak ve sağlığının korunması, gizli fuhuş yapılan yerlerin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucu 5'i kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si kadın 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Savcılık sorguları tamamlanan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklanan 2 kadının, 4 ayrı hırsızlık olayının da faili oldukları öğrenildi.

YORUMLAR
500
Elindeki 10 kilo 900 gram uyuşturucuyu atıp kaçan zanlı tutuklandı Elindeki 10 kilo 900 gram uyuşturucuyu atıp kaçan zanlı tutuklandı Bebek bezine uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı Bebek bezine uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! İlk belirlemelere göre 15 ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:37 Rusya'nın doğal gaz akışını düşürdüğü Almanya: Duş almayın, bez kullanın
11:27 Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
10:36 Tam 10 kilo! Şişkinlik için gittiği hastanede karnından çıkarıldı
10:21 Sadece 1 gün evli kaldığı kadına 5 yıldır nafaka ödeyen adam adalet yürüyüşüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 13:58:48. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement