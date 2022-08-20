İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, toplumun genel ahlak ve sağlığının korunması, gizli fuhuş yapılan yerlerin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucu 5'i kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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